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Simav'da uyuşturucu madde operasyonu

Simav'da uyuşturucu madde operasyonu
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Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık bin 300 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık bin 300 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Simav İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, Uşak'tan Simav'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine şüpheli bir araç takibe alındı. Yeşilköy yol ayrımında durdurulan araçta bulunan N.P. ve H.A. isimli şüphelilerin üzerlerinde ve araçta, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada yaklaşık bin 300 kullanımlık, "A4" olarak tabir edilen 1 parça sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüpheliler gözaltına alındı.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin taviz verilmeden ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, gençleri ve toplumu zehirlemeye çalışanlara yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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