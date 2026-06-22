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Simav'da baraja düşen çiftçi hayatını kaybetti

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Kütahya'nın Simav ilçesinde arazisini sulamak için baraja boru uzatmaya çalışan 51 yaşındaki Erdal Özkaya, dengesini kaybederek suya düştü. Sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle cansız bedenine ulaşılan çiftçinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde arazisini sularken dengesini kaybederek baraja düşen çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Simav ilçesine bağlı Örenli köyünde yaşayan Erdal Özkaya (51), arazisini sulamak için Örenli Barajı'na boru uzatmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek baraja düştü. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD'a bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Baraja giren ekiplerin çalışmaları sonucu Özkaya'nın cansız bedenine kısa sürede ulaşıldı. Sudan çıkarılan Erdal Özkaya'nın cenazesi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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