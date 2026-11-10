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Simav'da kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası kadın 58 personelle sağ bulundu

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Simav'da kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası kadın 58 personelle sağ bulundu
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Simav'da kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, 58 personelin katıldığı arama çalışmaları sonucunda sağ bulundu. Kadın sağlık ekibine teslim edilirken AFAD açıklamasında katılan personel ve gönüllülere teşekkür edildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın, 58 personelin katıldığı arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Akpınar köyünde ikamet eden 85 yaşındaki Alzheimer hastası Raz Yorulmaz'dan 9 Kasım 2026 Pazartesi gününden itibaren haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Kütahya İl 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürlüğüne yapılan ihbarın ardından, Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde geniş çaplı arama çalışması yürütüldü.

Çalışmalara Simav İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komando Bölüğü, JASAT, Simav Arama Kurtarma, Simav Destek AFAD Gönüllü Ekibi ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

Toplam 9 araç, 2 dron, 1 iz takip köpeği ve 58 personelin görev aldığı arama çalışmaları sonucunda kayıp Raz Yorulmaz sağ olarak bulundu. Yorulmaz, olay yerinde hazır bulunan sağlık ekibine teslim edildi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağ olarak bulunan vatandaşa geçmiş olsun dilekleri iletilerek arama çalışmalarına katılan personel, gönüllü ve tüm ekiplere teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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