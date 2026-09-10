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Simav’da jandarmadan kaçakçılık operasyonu, binlerce paket sigara ve makaron ele geçirildi

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Kütahya’nın Simav ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, binlerce paket bandrolsüz sigara ve makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, binlerce paket bandrolsüz sigara ve makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye gmre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Simav ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda 2 bin 473 paket bandrolsüz sigara, 41 bin 300 adet kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 30 bin 600 adet bandrolsüz makaron ve 3 adet elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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