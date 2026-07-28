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Simav’da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Simav’da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
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Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kalkın köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kalkın köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ekili alanda başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangına, ihbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saat içinde tamamen söndürüldü.

Yangında ekili alan ile ormanlık alanın bir bölümünde zarar meydana gelirken, bölgede soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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