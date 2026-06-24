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Diyarbakır'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı

Diyarbakır'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Silvan merkez Selahattin Mahallesi Diyarbakır Caddesi Yeni Hastane kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin arasından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Seyir halindeki aracın refüje çarpıp takla attığı görülüyor.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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