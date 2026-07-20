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Sulama kanalında kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı

Sulama kanalında kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sulama kanalına giren 20 yaşındaki Mecnun Demir'den haber alınamıyor. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sulama kanalına girdikten sonra bir daha haber alınamayan çobanı bulmak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Başdeğirmen Mahallesi'nde sulama kanalına giren Mecnun Demir'den (20) haber alınmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, Diyarbakır ve Batman'dan itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede genci arama çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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