Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Silvan merkez Selahattin Mahallesi Divarbakır Caddesi Yeni Hastane kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin arasından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı