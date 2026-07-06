Diyarbakır'da kayıp şahsı arama çalışmaları üçüncü gününde

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan kişiyi arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, kırsal Çevriksu Mahallesi'nde yaşayan ve 3 Temmuzda saat 11.00 sıralarında evden çıktıktan sonra haber alınamayan 36 yaşındaki Abdullah Yanık için başlatılan arama çalışmaları, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ile AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve ANDA ekiplerinin katılımıyla üçüncü gününde de sürüyor. Aramalarda, Batman Çayı kenarında Yanık'a ait olduğu belirtilen bisiklet, balık ağı ile beyaz torba içerisinde balık bulunmuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı