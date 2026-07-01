Diyarbakır'da 100 dönümlük alan alevlere teslim oldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde biçilmiş 100 dönümlük alan, çıkan yangında küle döndü.

Olay Silvan ilçesi Susuz Mahallesi'nde yaşandı. Hasadı gerçekleştirilmiş alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönümlük alanın küle döndüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı