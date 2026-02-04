Haberler

Şırnak'ta iş yerinden hırsızlık 22 saatte aydınlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri kısa sürede şüphelileri yakaladı. Emniyet, hırsızlık olayının aydınlatılmasında görev alan tüm personelini tebrik etti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı kısa sürede aydınlatılarak şüpheliler yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, dün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Silopi ilçesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin kepenginin kırılarak hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın ardından Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan özel ekip, güvenlik kameraları, saha çalışmaları ve teknik takip yöntemleriyle şüphelilerin izini sürdü. Yaklaşık 22 saat süren aralıksız ve titiz çalışma sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler tek tek tespit edilerek yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Silopi Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere, olayın aydınlatılmasında görev alan tüm personelimizi tebrik ediyoruz. Şehrimizin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suç unsuru ile mücadelemiz, gece gündüz demeden kararlılıkla sürecektir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Süreç komisyonu 'umut hakkı' konusunda uzlaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi

"Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi"
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor

Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! İzin süreleri uzatılacak