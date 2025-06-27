Silopi'de Elektrik Çarpması Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

Silopi'de Elektrik Çarpması Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde su klimasına su doldururken elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki Fatma Öngün, hastanede yapılan tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde su klimasına su doldurduğu sırada elektrik akımına kapılan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde su klimasına su doldururken elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki Fatma Öngün, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, buradaki müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edilmişti.

Durumu ağır olan Öngün, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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