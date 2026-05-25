Şırnak'ta 6 yaşındaki çocuğa çarpan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 6 yaşındaki çocuğa çarparak kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, olay 24 Mayıs tarihinde gece saat 22.00 sıralarında Nuh Mahallesi 56. Cadde üzerinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa hızla gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün yakalanması için özel ekip oluşturdu. Bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, detaylı çalışmalar sonucunda kazaya karışan kişinin ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü olduğunu tespit etti. Sürücü, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adli makamlara teslim edildi.

Kentte büyük tepki çeken kaza sonrası vatandaşlar, çocukların can güvenliğini hiçe sayan sorumsuz sürücülere karşı denetimlerin artırılmasını istedi. - ŞIRNAK

