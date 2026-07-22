Şırnak’ta 18 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, uzun süredir aranan hükümlünün Silopi ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından hükümlü, kesinleşmiş 18 yıllık hapis cezasının infazı için ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaların il genelinde kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.