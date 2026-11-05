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Silopi-Cizre kara yolunda araçlar durdurulup kimlik ve hız denetiminden geçirildi

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Silopi-Cizre kara yolunda araçlar durdurulup kimlik ve hız denetiminden geçirildi
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Silopi-Cizre kara yolunda trafik denetimi yapıldı; araçlar durdurularak kimlik ve belge kontrollerinden geçirildi. Mobil radarla hız denetimleri de yapılırken güvenlik güçleri trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Şırnak'ın Silopi-Cizre kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirildi.

Güzergah üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarda araçlar durdurularak kimlik ve belge kontrolleri yapıldı. Trafik denetimlerinin bir diğer ayağını ise hız kontrolleri oluşturdu. Yolda konumlandırılan mobil radar aracılığıyla güzergahtan geçen araçların hız denetimleri yapıldı. Güvenlik güçleri, trafik kurallarına riayet edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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