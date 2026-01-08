Haberler

Silivri Sahilinde lodos alarmı: Dev dalgalar kıyıyı dövdü

Güncelleme:
Silivri sahilinde etkili olan şiddetli lodos, dalga boyunu artırdı ve zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşan dalgalar kıyı hattında etkisini gösterdi. Rüzgar hızının yer yer 40 km/saat seviyelerine yaklaşması nedeniyle bir kadın yürümekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren lodos etkili olmaya başladı. Silivri sahilinde etkili olan şiddetli lodos, dalga boyunu artırdı. Zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşan dalgalar kıyı hattında etkisini gösterdi. Lodosla birlikte rüzgar hızının yer yer 40 km/saat seviyelerine yaklaştığı gözlendi. Kuvvetli rüzgar, Marmara Denizi'nde dalga yüksekliğini artırarak sahil boyunca sert görüntülere neden oldu. Bir kadın yürümekte güçlük çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
