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Silivri'de Gemi Çarpışması: Arama Çalışmaları Sürüyor

Silivri'de Gemi Çarpışması: Arama Çalışmaları Sürüyor
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Silivri açıklarında Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemiler çarpıştı. Alsu'da hasar yok, ancak Tuğberk İmamoğlu ve 10 personelle irtibat kurulamıyor. Bölgede arama kurtarma devam ediyor, limandaki hareketlilik dronla kaydedildi.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından liman bölgesinde yaşanan hareketlilik dron ile görüntülendi.

Silivri açıklarında Alsu isimli ticari gemi ile Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Alsu isimli gemide bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve içindeki 10 personelle irtibat kurulamadığı öğrenildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Silivri Limanı'nda da kurtarma ekipleri hazır bekletildi. Silivri Limanı bölgesinde yaşanan hareketlilik dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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