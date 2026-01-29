Haberler

Silivri'de uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı

Silivri'de uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Silivri'de polis, uyuşturucu ticareti yapan iki kişiyi yakaladı. Yapılan operasyonlarda ele geçirilen bonzai ve nakit para ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

İstanbul Silivri'de uyuşturucu ticareti yapan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri saha analizleri ve istihbari bilgiler neticesinde bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Polis ekipleri 24.Ocak günü saat 18.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde tespit edilen ikamet adresi önünde gerekli güvenlik önlemleri alınarak beklemeye başladı. Adresten çıkan H.İ. (43) isimli şahsın yapılan kontrollerinde ve üst aramasında 5.4 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Çalışmaların devamında ikamet adresine yönelik yapılan operasyonda H.D.(41) isimli şahıs yakalandı. Aramalarda ise 169.9 gram bonzai ve 38 bin 400 TL nakit para ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan H.İ. hakkında adli işlem yapılmasının ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakılırken, H.D. isimli şahıs ise 25 Ocak'ta sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek

112 yıllık koca çınarın 6 puanı silinecek
Mersin'de lüks galeri gibi taksi durağı

Lüks galeri gibi taksi durağı! İli duyan şaşırıyor
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek

112 yıllık koca çınarın 6 puanı silinecek
İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü