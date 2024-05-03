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Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

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İstanbul Silivri'de bir şahıs, babasıyla tartıştıktan sonra önce bıçakla kendine zarar verdi, daha sonra babasını bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, evin arkasındaki bir barakada yakalandı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde babasıyla tartışan 22 yaşındaki şahıs önce kendine bıçakla zarar verdi, daha sonra babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı yakalanırken soruşturma başlatıldı.

ÖNCE KENDİNİ YARALADI SONRA BABASINI ÖLDÜRDÜ

Sabah saatlerinde Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi'nde yaşanan olayda gece saatlerinde evde babası Selamet Kanat ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan 22 yaşındaki O.K. kendisine bıçakla zarar verdikten sonra babasını boğazından bıçakladı.

BARAKADA YAKALANDI

Olayın ardından O.K. evden kaçarken, anne ve kız kardeş ise işten eve döndüklerinde baba Kanat'ı evde kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Selamet Kanat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrasında evden kaçan O.K., Silivri Jandarma ekipleri tarafından yaralı halde evin arkasında bulunan bir barakada buldu. O.K., ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken konuya ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Baba Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Cem Demirkaya:

Şeytan yine görevini başarı ile yerine getirmiş. Yazık çok yazık:-(

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