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Silivri'de Tarlada Yangın: TEM'de Trafik Aksamaları

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Silivri’de tarlada başlayan yangın geniş alana yayıldı.

Silivri'de tarlada başlayan yangın geniş alana yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 13.45 sıralarında Silivri Akören Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgilere göre, Akören Mahallesi'nde tarlada henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alanı yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üstüne olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Yangın nedeniyle TEM otoyolu trafiğinde aksamalar yaşanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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