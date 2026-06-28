Silivri'de korkutan tarla yangını: Polis vatandaşları uyardı

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanın yerleşim alanlarına doğru ilerlemesi üzerine polis ekipleri, vatandaşları tedbir amacıyla evlerini boşaltmaları konusunda uyarıda bulundu.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Silivri Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangından yükselen yoğun duman çevreye yayılırken, bazı yerleşim alanlarının etkilendiği bildirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri muhtemel risk nedeniyle vatandaşlara evlerini boşaltmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı