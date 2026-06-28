Haberler

Silivri'de rüzgarla büyüyen yangında alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor

Silivri'de rüzgarla büyüyen yangında alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Silivri'de henüz belirlenemeyen bir nedenle tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, yoğun duman yerleşim alanlarını etkiledi, bazı vatandaşlar tahliye edildi.

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yoğun duman yerleşim alanlarını etkiledi. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, kontrol altına alınan ve söndürülen alanlar ise dron ile görüntülendi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Silivri Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle tarım arazisinde başlayan alevler, kuru otların da etkisiyle kısa sürede büyüyerek kontrolsüz şekilde yayıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, geniş bir alanı etkisi altına aldı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra helikopter de sevk edildi. Helikopterle havadan yapılan müdahale, karadan yürütülen söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yoğun dumanın yerleşim alanlarına doğru ilerlemesi ve yangının evlere ulaşma riskine karşı polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, vatandaşları tedbir amacıyla evlerini boşaltmaları konusunda uyardı. Yangına yakın konumda yaşayan vatandaşlar güvenli bölgelere tahliye edildi.

Havadan ve karadan yürütülen yoğun çalışmalarla birlikte yangın kontrol altına alınmaya çalışırken, bölgede çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, yangının söndürüldüğü alanlar dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok

Erdoğan resti çekti! AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarı
Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti

Petrol devine ait helikopter düştü! Çok sayıda can kaybı var
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi

Van Barosu 2 yıldır takip ettiği Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Bakın nerede yakalandı
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler

Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a fitili ateşleyecek çok sert sözler
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı

23 yaşındaki gencin kazadan 5 gün önce yaptığı paylaşım yürek burktu
DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz

Kadir İnanır'a bu sözlerle veda etti: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saat içinde istifasını açıkladı