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Silivri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Silivri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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İstanbul Silivri'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'un Silivri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın tamamen söndürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Silivri ilçesi Beyciler Mahallesi Beyazağaç Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı kuru alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile geniş alana yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevleri söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangın ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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