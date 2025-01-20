Üye Girişi
Haberler
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na yönelik soruşturmayla ilgili ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

Paneldeki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Özel'den 'aday' sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor

"Adayımız hazır" diyen Özel'e soruldu: Bu isim İmamoğlu mu?
İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

Silivri'de Kontrolden Çıkan Araç Otoparka Düştü: 1 Yaralı

Silivri'de Kontrolden Çıkan Araç Otoparka Düştü: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Silivri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün aracı otoparka düştü. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansındı.

Silivri'de kontrolden çıkan araç otoparktaki karavana böyle çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Silivri'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç otoparka düştü.

Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi, Saral 107 Sitesi önünde öğle saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarında bulunan telefon kutusuna çarptı. Daha sonra otoparka düştü.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER - 3.Sayfa
img

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
img

ABD başkanının yıllık kazancı ve ayrıcalıkları saymakla bitmiyor
img

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi
ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın yıllık kazancı gündemde

ABD başkanının yıllık kazancı ve ayrıcalıkları saymakla bitmiyor
Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler! 'Hiç duymadım, kimdir bilmiyorum'

Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler!
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.