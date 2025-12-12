Haberler

Silivri'de işçi servisi alevlere teslim oldu

Silivri'de işçi servisi alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Silivri'de seyir halindeki bir işçi servisinde sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Sürücü aracı yol kenarına çekerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılmaz hale geldi.

İstanbul Silivri'de seyir halindeki işçi servisinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı yol kenarına çekerken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Silivri'de D100 bağlantı yolunda sabahın erken saatlerinde seyir halindeki işçi servisi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü, boş olan aracı yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri alev alev yanan aracı söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Bir yandan da çevrede güvenlik önlemleri alınarak yangının başka araçlara ve trafiğine sıçraması engellendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç hurda yığınına döndü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Galatasaray'da maaş krizi! Aylardır para almıyorlar

Taraftarlar şok oldu! Galatasaray'da büyük kriz
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk

Son günlerin eleştirilen ismiydi, attığı bu golle tarihe geçti
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da zirveye göz kırptı

3 dakikada neler oldu neler! Avrupa'da tarih yazıyor
title