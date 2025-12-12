Silivri'de işçi servisi alevlere teslim oldu

İstanbul Silivri'de seyir halindeki işçi servisinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı yol kenarına çekerken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Silivri'de D100 bağlantı yolunda sabahın erken saatlerinde seyir halindeki işçi servisi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü, boş olan aracı yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri alev alev yanan aracı söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Bir yandan da çevrede güvenlik önlemleri alınarak yangının başka araçlara ve trafiğine sıçraması engellendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç hurda yığınına döndü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL