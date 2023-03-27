Silivri'de 6 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
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Silivri TEM otoyolunda bir hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı. 6 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kameraya yansıdı.
Silivri TEM Otoyolu Gazitepe mevkiinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, karşı şeride geçerek iki otomobilin üzerine devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
HAFRİYAT KAMYONU BARİYERLERİ AŞIYOR
Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bariyerleri aşarak karşı şeride geçen hafriyat kamyonu, araçlara çarpıyor.