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Silivri'de 6 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

3. Sayfa Haberleri

Silivri TEM otoyolunda bir hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı. 6 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kameraya yansıdı.

Silivri TEM Otoyolu Gazitepe mevkiinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, karşı şeride geçerek iki otomobilin üzerine devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

HAFRİYAT KAMYONU BARİYERLERİ AŞIYOR

Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bariyerleri aşarak karşı şeride geçen hafriyat kamyonu, araçlara çarpıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Reis şeker:

Allah rahmet eylesin ölümün nereden geleceği belli değil üç günlük dünya için fırıldak olmayalım ibadetleri aksatmayalım

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Adana001 Merkez:

Görüldüğü üzere gerekenden yüksek süratle ve yüklü gidiyor. Bunlara ehliyeti zorlaştırmak gerek. Yada GPS otomasyonu uygulaması yapılmalı. Hız sınırını aşan yüklü kamyonlar men edilmeli. Katil şoför

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