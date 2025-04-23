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Silivri'de Deprem Anonsu: Vatandaşlara Uyarılar Yapıldı

Silivri'de Deprem Anonsu: Vatandaşlara Uyarılar Yapıldı
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Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Piri Mehmet Paşa Camii'nden vatandaşlara hasarlı binalardan uzak durmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri yönünde anons yapıldı.

Depremin ardından camiden anons yapıldı

İSTANBUL - Silivri'de bulunan Piri Mehmet Paşa Camii'nden depremle ilgili anons yapıldı.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6,9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Silivri'de bulunan Piri Mehmet Paşa Camii'nden deprem ile ilgili anons yapıldı. Anonsta "Saygıdeğer vatandaşlarımız, geçmiş olsun. Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmenizi kısa mesaj servisi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinde yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin" diye anons yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - 3.Sayfa
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