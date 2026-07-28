Silivri'de Boğulma Tehlikesi: Cankurtaran Kurtardı

İstanbul Silivri'de denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Silivri ilçesi Selimpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, denizde boğulma tehlikesi geçiren ve cankurtaranlar tarafından fark edilen 50'li yaşlardaki adam kıyıya çıkarıldı. Uzun süre kıyıda müdahale edilen kişinin daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı