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Silivri'de arpa tarlasında yangın

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İstanbul Silivri’de arpa tarlasında bilinmeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Silivri'de arpa tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Silivri ilçesine bağlı Çeltik ve Yolçatı mahalleleri sınırında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle arpa tarlasından alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyüdü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine Silivri ve çevre ilçelerden yaklaşık 10 itfaiye aracı sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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