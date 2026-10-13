Haberler

Silivri'de ahır yangınında 14'ü gebe olmak üzere 24 büyükbaş hayvan telef oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silivri'de ahır yangınında 14'ü gebe olmak üzere 24 büyükbaş hayvan telef oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 14'ü gebe olmak üzere 24 büyükbaş hayvan ile çok sayıda buzağı ve tavuk telef oldu. Dün saat 11.00 sıralarında çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 14'ü gebe olmak üzere toplam 24 büyükbaş hayvan ile çok sayıda buzağı ve tavuk telef oldu.

Olay, Silivri Mimarsinan Mahallesi Fırın Sokak'ta bulunan bir ahırda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ahırda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm yapıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Yangının ardından acı tablo ortaya çıktı. Yangında 14'ü gebe olmak üzere 24 büyükbaş hayvanın yanı sıra çok sayıda buzağı ve tavuk telef oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Bu anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne de Yeni Parti var

Bu anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne de Yeni Parti var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saral'ın itirazına rağmen Bakan Memişoğlu sigara kararında ısrarcı

Saral'ın itirazına rağmen Bakan Memişoğlu kararında ısrarcı
Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap

Süper Lig'den teklif aldı anında yanıt verdi
Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor

Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor
Barcelona Başkanı Laporta'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler: Burası cehennem

Fena korkmuş! Galatasaray maçı öncesi olay sözler

Şişli'de mide bulandıran olay! Beddua ederek kaydetti

İstanbul'un göbeğinde infial yaratan görüntü
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler

Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü yasağı için çok konuşulacak sözler
Napoli ve Stuttgart, Barış Alper Yılmaz için geliyor

Barış Alper Yılmaz için bu akşam tribündeler