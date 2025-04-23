Silivri Açıklarındaki Deprem Bandırma'da Paniğe Neden Oldu

İstanbul Silivri açıklarındaki deprem Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de paniğe sebep oldu. Saat 12.49'da Marmara Denizi'nde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Bandırma'da şok yaşandı. Vatandaşlar bir alışveriş merkezinde depreme yakalandı. Hızlıca vatandaşlar kendilerini dışarı atıp rahat bir nefes aldılar. - BALIKESİR