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Silivri Açıklarındaki Deprem Bandırma'da Paniğe Neden Oldu

Silivri Açıklarındaki Deprem Bandırma'da Paniğe Neden Oldu
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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde paniğe yol açtı. Alışveriş merkezinde yakalanan vatandaşlar, hızla dışarı çıkarak rahat bir nefes aldı.

İstanbul Silivri açıklarındaki deprem Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de paniğe sebep oldu. Saat 12.49'da Marmara Denizi'nde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Bandırma'da şok yaşandı. Vatandaşlar bir alışveriş merkezinde depreme yakalandı. Hızlıca vatandaşlar kendilerini dışarı atıp rahat bir nefes aldılar. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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