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Silivri Açıklarında Gemi Çarpışması: 10 Personelden Hâlâ Haber Yok

Silivri Açıklarında Gemi Çarpışması: 10 Personelden Hâlâ Haber Yok
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İstanbul Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonucu 10 personelle irtibat kesildi. İlk incelemelerde ALSU gemisinde hasar bulunmazken, TUĞBERK İMAMOĞLU gemisindeki personeli arama çalışmaları sürüyor. Bölgedeki ilk fotoğraflar kamuoyuyla paylaşıldı.

İstanbul Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonucu irtibat kesilen 10 personeli arama çalışması devam ediyor. Geminin bölgedeki ilk fotoğrafları ortaya çıktı.

İlk incelemelerde ALSU isimli gemide gözle görülür bir hasar bulunmadığı tespit edildi. Ancak TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemide bulunan 10 personelle henüz irtibat kurulamadığı öğrenildi. Personeli arama çalışması devam ederken, çarpışan gemilerin bölgedeki ilk fotoğrafları ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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