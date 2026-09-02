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Silivri açıklarında gemi battı: 10 mürettebat kayıp

Silivri açıklarında gemi battı: 10 mürettebat kayıp
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Marmara Denizi'nde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Kıyı Emniyeti, bölgedeki gemilere dikkatli olmaları için acil anons yaptı.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, 28.6-28 Doğu mevkilerinde iki ticari geminin çarpışması sonucu battığı tahmin edilen Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kayıp 10 mürettebatını arama çalışmaları sürerken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Türk Radyo tarafından bölgedeki tüm seyir halindeki gemilere anons yapılarak dikkatli olmaları istendi.

Silivri açıklarında gerçekleşen kazanın ardından Valilik ve ilgili birimler arama kurtarma operasyonunu derinleştirdi. Kazaya karışan Alsu adlı gemide yapılan ilk incelemelerde gözle görünür bir hasar tespit edilmezken, çökme ihtimali üzerinde durulan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik personelle henüz temas sağlanamadı. Olay üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığına bağlı çok sayıda deniz arama kurtarma unsuru ile bir sahil güvenlik helikopteri acil koduyla kaza mahalline sevk edildi.

Türk Radyo'dan seyir halindeki gemilere acil çağrı yapıldı

Sektördeki arama kurtarma faaliyetleri hava ve denizden aralıksız sürerken, Kıyı Emniyeti'ne bağlı Türk Radyo üzerinden bölgede bulunan tüm ticari ve özel gemilere acil durum anonsu geçilmeye başlandı. 28.6 - 28 Doğu koordinatlarında kayıp personelin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalara dikkat çekilen anonsta, şu ifadelere yer verildi:

"Burası 28.6 - 28 Doğu mevkileridir. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması sonucu kaybolan personel için bölgede arama kurtarma faaliyeti icra edilmektedir. Bölgede seyreden gemilerin dikkatli olmaları, herhangi bir bulguda Türk Radyo veya Sahil Güvenlik veya Türk Radyo Marmara'ya bilgi vermeleri önemle rica olunur. Burası Türk Radyo."

Ekiplerin deniz yüzeyinde ve çevresinde kayıp 10 mürettebata ulaşmak için başlattığı geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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