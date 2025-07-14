Silifke'de Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu hurdaya dönen araçta sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kişi ise yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Hasan Hüseyin Mavi idaresindeki 33 VP 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın ekisi ile araç takla atıp parçalandı. Kazada yola savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan M.M.A.(22) ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücünün cenazesi olay yerine yapılan inceleme sonrası morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN