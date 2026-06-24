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Kontrolden çıkan kamyon, park halindeki araçları biçti

Kontrolden çıkan kamyon, park halindeki araçları biçti
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Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, park halindeki 4 araç ve 1 motosiklete çarptı. Araçlarda kimsenin olmaması faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir kamyon, park halindeki 4 araç ile 1 motosiklete çarptı. Araçlarda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Taşucu Mahallesi ana yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydıncık istikametinden Silifke yönüne seyir halinde olan U.Ö. idaresindeki 33 AOB 621 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 4 araç ile 1 motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda ve motosiklette maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı. Araçların boş olması muhtemel bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki kamyonun kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptığı ve araçları sürüklediği anlar yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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