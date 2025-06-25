Silifke'de İş Yerlerine Kurşunlama Olayında İki Tutuklama

Silifke'de İş Yerlerine Kurşunlama Olayında İki Tutuklama
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Mersin'in Silifke ilçesinde iş yerlerini kurşunlayan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın husumet kaynaklı olduğu ileri sürülüyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde iş yerlerini kurşunlayan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, o anların görüntüsü de ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ilçesi sınırlarında iki ayrı iş yerinde meydana gelen silahlı saldırı ve zarar verme olayına yönelik savcılık koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, olayla bağlantılı 4 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden A.K.ve S.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Şüphelilerin iş yerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın husumet kaynaklı olduğu ileri sürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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