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Şili'de sel felaketi: Araçlar sürüklendi, acil durum ilan edildi

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Şili'nin Tocopilla kentinde şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı; araçlar sürüklendi, evler su altında kaldı. Devlet Başkanı Kast acil durum ilan ederek tüm kaynakların seferber edilmesini istedi. Bölgede kırmızı alarm verildi.

Şili'nin Tocopilla kentini vuran sel, park halindeki araçları sürükledi.

Şili'nin Antofagasta bölgesinde şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Tocopilla kentinde evler, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, Tocopilla'da acil durum ilan etti. Kast, büyük hasar meydana gelen şehir için tüm kaynakların seferber edilmesi talimatı verdi.

Şili Acil Durum Ofisi SENAPRED, şiddetli hava şartları nedeniyle Antofagasta, Taltal, Mejillones ve Tocopilla için kırmızı alarm yayımladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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