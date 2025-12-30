Haberler

Şile'de seyir halindeki araç alev aldı

Güncelleme:
Şile Devlet Hastanesi önünde seyir halindeki bir aracın motor kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek araçta büyük çapta hasara neden oldu. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Şile'de seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.

Olay, Şile Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde bulunan bir aracın motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek aracın ön kısmına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu. Polis ekipleri tarafından yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
