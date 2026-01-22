Haberler

Şile Limanı'nda otomobil denize uçtu: Sürücü yaralı kurtarıldı

Güncelleme:
Şile Limanı'nda kontrolden çıkan bir otomobil denize düştü. Kazada sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, can kaybı yaşanmadı.

Şile'de gece saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil denize düştü. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şile Limanı'nda saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 74 ABY 615 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybederek denize düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü ekiplerin ilk müdahalesiyle araçtan yaralı olarak çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denize uçan otomobil ise sabah saatlerinde vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

