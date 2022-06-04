Şile'de can pazarı: Boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı - Haberler

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Şile'de can pazarı: Boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Şile'de can pazarı: boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı Şile'de denize giren ve boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı.

- Şile'de can pazarı: boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı

İSTANBUL - Şile'de denize giren ve boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şile'de Akçakese bölgesinde yüzmek için denize giren 4 vatandaş boğulma tehlikesi yaşadı. Olay yerine gelen İBB'ye bağlı cankurtaranlar, denizde boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişiyi kurtardı. Kurtarılan vatandaşlar cankurtaranlar tarafından karaya çıkartıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - 3. Sayfa

Şile 3. Sayfa Haberler

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