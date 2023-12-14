Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yol kontrol ve uygulama noktasında arama yapan jandarma ekipleri tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 kardeş yakalanarak tutuklandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yol kontrol ve uygulama noktasında arama yapan jandarma ekipleri tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 kardeş yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bitlis Sulh Ceza Hakimliği tarafından Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ JASAT Mercek-2 Operasyonu çerçevesinde 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan B.E. ve kardeşi M.N.E., Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Midyat yol kontrol ve uygulama noktasında yakalandı.

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 şahıs da tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - MARDİN