Atakum'da 9.5 Yıl Ceza Kaçağı Yakalandı
Samsun’un Atakum ilçesinde ’silahlı tehdit’ suçundan 9 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde 'silahlı tehdit' suçundan 9 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında silahlı tehdit suçundan 9 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.A. (37) isimli hükümlünün Alanlı Mahallesi'ndeki adreste bulunduğunu tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü gözaltına alındı.
Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Y.E.A., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.