Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şahsın yakınları, olayla ilgisi olduğunu iddia ettikleri ailenin evini ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, 25 Mart gecesi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Elgün Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıs yada şahısların silahlı saldırısına uğrayan 30 yaşındaki Yusuf Öden ağır yaralandı. Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan şahıs, yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.Ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdiŞahsın öldüğünü öğrenen yakınları, olayla ilgisi olduğunu düşündükleri ailenin evine saldırdı. Evi ateşe veren şahıslara jandarma müdahale etti. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı.Mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.