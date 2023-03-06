Silahla yaralanan 20 yaşındaki kız toprağa verildi 3. Sayfa Haberleri Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde silahla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç kız toprağa verildi. Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde silahla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç kız toprağa verildi. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde meydana geldi. Belirlenemeyen bir nedenden dolayı silahla yaralanan Z.T. (20) isimli genç kız, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Kafasından yaralanan genç kız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamamıştı. Merhumenin cenazesi Kırıkdağ köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - HAKKARİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hakkari 3. Sayfa Haberler

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