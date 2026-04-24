Silahla tehdit suçundan aranan şahıs Defne'de yakalandı
Hatay'da "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.G., polis ekiplerince yakalandı ve mahkemece tutuklandı.
Hatay'da "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.G., polis ekiplerince yakalandı ve mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; Defne ilçesinde "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.G., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY