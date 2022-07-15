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Silahla şakalaşırken kazayla kuzenini vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Silahla şakalaşırken kazayla kuzenini vurdu

Karaman'da bir kişi, şakalaşırken tüfeğin kazara ateş alması sonucu amcasının oğlunu vurdu.

Karaman'da bir kişi, şakalaşırken tüfeğin kazara ateş alması sonucu amcasının oğlunu vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Kirişçi Mahallesi İbrahim Baran Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde yaşandı. İddiaya göre, kuzenler Melih U. (17) ile Muhammet U. (17), işyerinde pompalı tüfek ile şakalaşmaya başladı. Bu sırada Muhammet U.'nun elindeki tüfek biranda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Muhammet U.'nun amcasının oğlu Melih U.'nun çenesine isabet ederek parçaladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Melih U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaydan sonra Muhammet U., polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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