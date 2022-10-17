Silahla oynadığı oyun, kazayla sonuçlandı! Yoldan geçenler kanlar içerisinde buldu 3. Sayfa Haberleri Bursa'da bir kişi tabanca ile oynarken kazayla kendisini kasığından vurarak yaraladı. Yoldan geçen bir hurdacı tarafından fark edilen şahıs olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Merkeze bağlı Fatih Mahallesi, Mehmet Çelebi Bulvarında iddiaya göre köprünün altında oturan Onur D. (37) silah ile oynarken, tabancanın ateş alması sonucu kasığından vuruldu. KASIĞINDAN YARALANMIŞ Silah sesi üzerine çevrede hurda toplayan bir vatandaş yaralı haldeki Onur D.'yi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, kasığından kurşun isabet almış kişiyi ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı adam hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme yaptı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çelebi Fatih Bursa 3. Sayfa Haberler

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