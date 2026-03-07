Bursa'da silah temizliği kazayla sonuçlandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fatih Ş. evinde silahını temizlerken kazara kendini sol bacağından vurdu. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi silahını temizlerken kazara kendini vurdu.
Edinilen bilgiye göre, olay, Yenice Mahallesi Sabri Demirci Çıkmazı'nda meydana geldi. Fatih Ş.(42), evinde silahını temizlediği sırada silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu sol bacağından yaralandı.
Yaralanan şahıs, arkadaşı tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı