DKMP personeline silah kullanımı eğitimi

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Erzurum'da 21 personele 'Silah Kullanımı ve Bakımı Eğitimi' verildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü atış poligonunda gerçekleştirilen eğitim programına, Erzurum, Iğdır, Erzincan ve Bayburt illerinde görev yapan 21 personel katıldı. Eğitimle, personelin silah kullanımı ve bakımı konularında bilgi ve uygulama yeterliliğinin artırılması amaçlandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ilgili yapılan açıklamada da "Emniyet Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında Eğitim alanında iş birliği protokolü kapsamında, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erzurum, Iğdır, Erzincan ve Bayburt illerinde görevli 21 personele Müdürlüğümüz atış poligonunda "Silah Kullanımı ve Bakımı Eğitimi" verilmiştir" denildi. - ERZURUM

