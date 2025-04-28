5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

Pazar ve marketten satın alınan 11 ürün zehirli çıktı
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Tutuklama

Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı. Operasyonda 20'den fazla tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 20'den fazla tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K., R.Y., E.T., T.E. ve B.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.Y. ve H.Ö. ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.